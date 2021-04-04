شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يستنفد مخزون السد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يستنفد المخزون المائي بالسد العالي، مشيرا إلى أن الاجتماعات خلال العام الماضي كانت عشوائية وليست بأجندة وجدول زمني وتحديد ما يجب الاتفاق عليه والالتزام بمسار تفاوضي سليم.

وأضاف وزير الري الأسبق، في حديثه لقناة "الغد"، أن المرحلة الحالية من المفاوضات يتم فيها محاولة التجنب من مشاكل العام الماضي والاتفاق على كيفية التفاوض منها الوسطاء، موضحا أن دخول الوساطة ليس تشكيكا في الاتحاد الإفريقي ووفقا لما فرضه القانون الدولي في أصول التفاوض في الاجتماعات وتقصيرا للوقت والوصول للهدف.

وأشار إلى أن المفاوضات الحالية لابد أن تكون مدرجة جيدا ببنود والاعتراف بالاتفاقيات القائمة، مع قواعد التشغيل والتخزين والاتفاق بين الأطراف وعدم إحداث أي أضرار لدولتي المصب مصر والسودان، مبينا أن الاتفاق حول قواعد التشغيل والتخزين أخذ وقتا طويلا، ولابد من إدراك أهمية التشغيل والملء وما تواجهه مصر من أزمات منها الجفاف واستنفاذ المخزون الإستراتيجي للسد العالي.

كما أكد وزير الري الأسبق، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول سد النهضة، وأنه لن يقدر أحد على أخذ نقطة مياه من حقوق مصر المائية، ليس تصريحا موجها لأحد ولكن الرئيس تحدث عن أمن مصر القومي وأن قضية المياه هي قضية حياة ووجود للمصرين وهو ما أراد أن يرسله الرئيس السيسي من تصريحاته وليس تهديدا لأحد