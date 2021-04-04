شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يحتفى بـ«موكب المومياوات» وتعويم السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفى مجلس الشيوخ بنجاح المصريين فى تعويم السفينة الجانحة ونقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة، وهو ما أدخل السعادة على قلوب المصريين، وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أمس، إن المصريين نجحوا خلال الأيام السابقة فى ملفين مهمين وهما تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، ونقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وتقدم «عبدالرازق» بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن جهود تعديل مسار السفينة، إيفر جيفين، فى وقت قياسى رغم كل التعقيدات الفنية التى توقع البعض أن تستمر لفترة طويلة، أثبت للعالم قدرة الإدارة المصرية فى التعامل مع الأزمات، وخاصة فى أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم.

وتابع: أما الملف الثانى وهو الخاص بنجاح الإدارة المصرية فى نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب، يليق بعظمة الأجداد على مرأى ومسمع من العالم فى مشهد حضارى أشاد به الجميع.

وقال عبدالرازق: نحن أمام جرعة سعادة وثقة متناهية لا تعبر مئات الكلمات عنها، ونشكر الله على هذه المنحة الإلهية التى ستكون دافعا قويا لكل مصرى فى مجال عمله، فنحن بلد راسخ فى الثقافة وفى كل مناحى الحياة ولا يوجد ما يعطل مسيرتنا.

وقال النائب الدكتور عبدالمنعم سعيد: «نحن أمام مسيرة مستمرة لبناء هذا البلد العظيم، بالأمس لم نكن نتحدث عن عظمة مصر ولكن كنا نراها أمام أعيننا، لم نكن نتحدث عن التاريخ ولكن كنا نشاهده، كل من قرأ سوف يرى تغيرا كبيرا فى القدرة المصرية».

وقال النائب اللواء أسامة الجندى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: رأينا نجاحا عظيما فى إدارة القيادة السياسية للملفات والأزمات التى تتعرض لها البلاد، وبرجال مصر الشرفاء من العاملين فى قناة السويس، بقيادة الفريق أسامة ربيع، فى ملف السفينة التى تعرضت لأزمة غير عادية.

وقال النائب محمود بكرى: «منذ أيام كنا نتألم لفراق أبنائنا بالصعيد فى حادث قطارى سوهاج، وما هى إلا أيام ونجحت مصر فى تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، ونقل 22 مومياء ملكية، الأمر الذى شاهده العالم فى مشهد حضارى يليق بمكانة مصر».

وأشار النائب ابراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب، إلى كم الشماتة التى كانت موجودة فى التقارير الخاصة بالسفينة الجانحة ولكن قدرة المصريين استطاعت الخروج من هذه الأزمة، وقال: «أتمنى من الإعلام أن يسترجع تاريخ هذا البلد ليعلم الشباب الأزمات التى مر بها الوطن وتجاوزها».

وأضاف: أتوجه بالشكر للقيادة السياسية لما شاهدناه بالأمس من عظمة المصريين، وعلى الإرادة السياسية الموجودة فى كل الملفات، فالحفل يدرس من كل النواحى والأوركسترا عالمى، ويجب أن نظل متأكدين أن الحرب كبيرة جدا وموجودة والمؤامرة موجودة على الوطن. وقال النائب عماد الدين حسين إن حجم السخرية التى كانت موجودة من وسائل الإعلام الأجنبية فى ملف السفينة يجعلنا متأكدين أن مصر مستهدفة، ولكن قدرة المصريين كانت حاضرة، ونحن فى حاجة إلى تكرار هذا النجاح فى مجالات أخرى، فلدينا مقومات جيدة. وأشار إلى مشهد نقل المومياوات التى أظهرت قيمة وعظمة مصر، ونقل كل الفضائيات من مختلف دول العالم للحدث، وتابع: إننا نستطيع أن نكرر هذا النجاح عندما نعمل ونخطط بشكل صحيح، ولدينا فرصة عظيمة جدا لنستمر فى النجاح.