شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس عن موكب المومياوات: لم أتوقع أن يخرج بهذه الروعة وفوائده كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس العالم الأثري الكبير إن العالم تابع احتفالية موكب نقل المومياوات باهتمام كبير أمس وهو حدث ثقافي أثري كبير جدا وله فوائد كبيرة منها سياسية وكشف الحفل عن الأمن والأمان في مصر وكان أكبر دعاية للسياحة في مصر.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تعظيم سلام فعدم وجود أي أخطاء في الاحتفالية العالمية أسعدت المصريين واستقبال الرئيس السيسي للمومياوات رسالة للعالم بأن مصر تحافظ على التراث.

وتابع أن أول ملك في الموكب كان سقنن رع وهو من الأسرة 17 وكان يحكم مصر من طيبة الجنوب ومات في معركة تحرير مصر من الهكسوس بسبع طعنات لم يتم العثور على مومياء أحمس ورمسيس الأول.

وأشار إلى أن نقل المومياوات تم في كبسولة نيتروجينية للحفاظ عليها وتم الحفاظ عليها حتى وصلت متحف الحضارة مؤكدا أن فكرة المتحف كانت للدكتور فاروق حسني على أن يتم عرضها بأسلوب جديد ووضع كل ما يتعلق بالملوك وتم الانتهاء من المتحف في 2010 وكانت فكرة عرضهم في المتحف للدكتور فاروق حسني أيضا حتى يكونوا نجوم المتحف ويصبح توت عنخ آمون نجم المتحف الكبير.

وختم «لم أتوقع أن يخرج الحفل بهذه الروعة والجمال فالكل تفوق على نفسه وكان المشهد هو الأجمل من وجهة نظري في التاريخ مشيرا إلى أن المجموعة كان ينقصها أحمس ورمسيس الأول».