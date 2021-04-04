شكرا لقرائتكم خبر عن توريد أحدث جهاز قسطرة قلبية إلى مستشفى الغردقة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر عن وصول أول وأحدث جهاز قسطرة قلبية بمستشفى الغردقة العام حيث يعد هذا سابقة اولى في مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر واضافة خدمة جديدة في مجال العلاجات القلبية والتدخلات الجراحية وهو جهاز «520Innova IGS»، أحد أحدث أجهزة القسطرة في الشرق الأوسط وتم توريده إلى مستشفى الغردقة العام.

واكد مرعي بان المديرية بصدد تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير مستشفى الغردقه العام وجارى تجهيز المكان استعدادا للتركيب والتشغيل في أسرع وقت ممكن.



يأتي ذلك في اطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر وعلى دعم المستشفيات وتوفير كافة الاجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.