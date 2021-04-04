شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: الصناعات الغذائية تسهم بـ 24.5% فى الناتج المحلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية ضمن الاقتصاد القومى، ويسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وقالت الوزيرة، عبر كلمة ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الملتقى السنوى الأول للصناعات الغذائية، الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية: «إن استثمارات القطاع 500 مليار جنيه، تساهم بنسبة 24.5% فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفر 23.2% من حجم العمالة».

وأضافت «جامع» أن الصناعات الغذائية تعد ثانى أكبر صناعة فى مصر، من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية، فقد حققت معدل نمو متوسط 20%، ما بين 2015 و2020، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، خلال عام 2020، نحو 5 مليارات و720 مليون دولار، ما يمثل 22% من إجمالى الصادرات. وقالت الوزيرة إن خطة الوزارة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار، صادرات سنوية، تعول بصفة أساسية على تحقيق طفرة فى معدل تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تألو جهدا فى مواجهة تحديات تواجه الصناعات الغذائية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت «جامع» إلى الدور المهم لقطاع الصناعات الغذائية فى تحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات للأسواق العالمية.