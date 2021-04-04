شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع التدريب العملي لصقل مهارات المنقذين والغطاسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، التدريب العملي لدورة صقل مهارات المنقذين والغطاسين بمحافظة مطروح بشاطئ مبارك العام، تحت شعار«مطروح بلا غرقى» استعداداً لاستقبال موسم الصيف السياحي، وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد والكابتن نبيل الشاذلي مؤسس الاتحاد المصري للإنقاذ والغوص وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد والدكتور ياسر غنيم عميد كلية التربية الرياضية وخالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة ونائب المستشار العسكري بالمحافظة وعدد كبير من المنقذين والغطاسين بمطروح وكلية التربية الرياضة بجامعة مطروح.

أكد التدريب العملي من خلال سيناريو لإنقاذ وانتشال حالة غرق على أهمية تحديد كيفية التعامل السريع معها من: إسعافات أولية للإنقاذ ،و توافر جميع أجهزة ومعدات الغطس والانقاذ ،وأدوات التواصل والتدخل السريع بالشواطئ، بالإضافة إلى الاحتياجات والمعلومات الفنية في الانقاذ من معرفة إتجاه وسرعة الرياح والامواج ومدى المقاومة، وكيفية فتح ممرات الاكسجين للغريق سواء داخل أو خارج المياه.

ووجه محافظ مطروح بالاستفادة من هذه الدورة التدريبية في مراجعة كافة المعدات والاجهزة والاحتياجات اللازمة بشواطئ مطروح، مع أهمية التدريب المستمر للمنقذ وصقل مهاراته، وتحديد المسؤول عن كل شاطئ بمطروح والغطاسين والمنقذين به مع استعداد المحافظة التام للدعم بالأجهزة والمعدات اللازمة للإنقاذ والتنسيق مع الاتحاد المصري للإ نقاذ والغوص في انشاء فرع للاتحاد بمطروح وكارنيهات للمنقذين توضح شخصيتهم.