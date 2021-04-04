شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «المتحدة» بعد قرار إيقاف مسلسل «الملك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام صالح، المدير التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل «الملك» تحت الدراسة في الوقت الحالي.

وتابع صالح، ببرنامج «حضرة المواطن»: «هذا العمل تحت الدراسة في الوقت الحالي.. ظهر بعض اللغط، وطبعًا الشركة المنتجة لها رأي أن الدراما لا تُجسد التاريخ، ولا تقوم بالتأريخ، وإنما تعبر عن المشاعر الموجودة في هذه الفترة.. وهذا العمل تحديدًا يتم مراجعته في الوقت الحالي».

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل «الملك أحمس»، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان القادم.