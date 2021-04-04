شكرا لقرائتكم خبر عن النمنم: مشهد استقبال الرئيس السيسي للمومياوات الملكية دون حراسة نادر الحدوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الفسطاط هي عاصمة مصر الإسلامية التي بناها عمرو بن العاص، لافتاً إلى أن انتقال المومياوات الملكية للفسطاط يؤكد على وحدة النسيج الحضاري المصري.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن أحد أسباب ثورة 30 يونيو هو خوف المصريين على هويتهم ووطنيتهم، مؤكدا أن مصر بلد ليست قليلة، رغم أن حجمها في التاريخ كبيراً، وهذا يدل على عظمة المصريين.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن حملات الإعلام المضلل حاقد للمصريين، ولابد أن نعتز بوطنيتنا ونفخر بها.

وأوضح أن مشهد استقبال الرئيس السيسي للمومياوات الملكية بدون فرد حراسة هو مشهد نادر الحدوث، لأنه يعرف قيمة هؤلاء، وهو لقاء حضاري على أرفع مستوى.