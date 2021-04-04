شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 10 محلات «موبيليا» مخالفة في مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات على المحال التجارية المخالفة بالتزامن مع الاجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد.

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن غلق وتشميع عدد 2 محل للاثاث المستعمل بعمارات الطبية بعد احتلالهم الأرصفة والتنبية عليهم بعدم المخالفة وذلك من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة ومشاركة شرطة المرافق.

وأكد جاب الله بانه تم التحفظ على الاثاث المستعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية المخالفة لعدم تجديد تراخيص المنشأة واشغال واحتلال الرصيف وتعدد الشكاوي من المواطنين والتنبية عليهم أكثر من مرة بعدم تكرار المخالفة ليصبح عدد المحال التجارية التي تم غلقها منذ بداية شهر أبريل 10 محال للموبيليا والاثاث المستعمل.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح بان الحملات اليومية مستمرة لفرض الانضباط بالشارع مؤكدا بانه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية المخالفة والتي قد تصل للغلق والتشميع اذا تكررت اشغال الطريق أو وضع حواجز امام المحال.

ناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام وعدم اشغال الارصفة للحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.