شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كمامات مجانية على المعلمين بنقابة أسوان الفرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة النقابية للمعلمين بمركز أسوان عن انطلاق مبادرة «إحمي نفسك ..وأسرتك»، وذلك تحت رعاية ياسين عبدالصبور نقيب المعلمين بأسوان.

وتهدف المبادرة إلى توزيع كمامات مجانية لجموع المعلمين التابعين لمدارس مركز أسوان، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لجنة المركز للمعلمين بتضافر الجهود بالمشاركة المجتمعية للمساهمة في مجابهة فيرس كورونا المستجد، على أن يقوم جميع مديرى المدارس بمركز أسوان التوجه لمقر النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان، بكشوفات تضم أسماء المعلمين النقابيين لإستلام الكمامات وتوزيعها لكل مدرسة على حدة.