شكرا لقرائتكم خبر عن منسق «حياة كريمة» بمطروح: المبادرة جاءت في توقيت مهم لصالح المستفيدين من أبناء القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية ومنسق مبادرة حياة كريمة بمطروح، أن المبادرة جاءت في توقيت مهم، حيث أنها تعمل على مساعدة قطاع مهم من المستفيدين لتحقيق التنمية والتطوير لديهم، من خلال مجموعه من الخدمات بالقرى المصرية.

وأضاف خلال ندوة بمركز إعلام مطروح أقيمت اليوم الاحد حول مبادرة حياة كريمة وتحقيق اهداف التنمية، أنه تم اختيار 5 قرى في مجال تنمية القرية والإنتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة) لتطوير عدد (5) قرى بمطروح وهى زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وأبومزهود ببرانى، وبهى الدين بسيوة، وسيدنا هود بالحمام، والتى تم إدراجها بمبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة في القطاعات التنموية المختلفة للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخطط والأعمال المدرجة، مع المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والإسراع في نسب التنفيذ.

وأوضح السنينى ان المشروعات المركزية التي تم إدراجها في المبادرة للعام 2019 / 2020 كان منها إنشاء مدرسة جديدة أولاد هيوب تعليم أساسي بقرية زاوية العوامة بالضبعة حيث تم الإسناد من وزارة التربية والتعليم إلى هيئه الأبنية التعليمية مركزيا، وعمل شبكه خزانات صرف صحى لاهوائي بأربع قرى.

وفى مجال السكن الكريم سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة بدعم من وزارة التضامن تم الإنتهاء من 134 منزل بالقرى الخمسة وتم التنفيذ بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.