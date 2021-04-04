شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة في العاصمة الإدارية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقام غدا الإتنين أولى تصفيات «المشروع الوطني للقراءة» بين 230 طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم من الأساسي والجامعي وأيضا المعلمين والمعلمات من 7 محافظات.

وتنطلق التصفيات بين متنافسي القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي اليوم الثاني يتنافس 221 من محافظات سوهاج واسيوط والمنيا وبورسعيد والسويس والاسماعيلية والشرقية.

وفي اليوم الثالث يتنافس 214 من الاقصر واسوان وقنا وبني سويف والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ.

وفي اليوم الاخير يتنافس 185 من الوادي الجديد ومرسي مطروح ودمياط والغربية والمنوفية والفيوم ،وتقام التصفيات يوميا من التاسعة صباحا وحتي الرابعة مساءا، وسيتم تكريم المتنافسين بعد إنتهاء كل يوم من أيام التصفيات الأربعة، وتستمر التصفيات حتي الثامن من ابريل الجاري بين المشرحين للمرحلة الأولى .

ومن التصفيات النهائية وصل إلى 850 طالبا وطالبة ومعلما من أنحاء جمهورية مصر العربية، بمؤسساتها التعليمية المختلفة من مراحل التعليم الأساسي وحتي الجامعي، بالإضافة إلى عدد 14 مؤسسة من المؤسسات التنويرية المشاركة.

ويتم التصفية بينهم من خلال لجان تحكيم تضم مختصين من مؤسسة البحث العلمي، تمهيدا لاختيار الفائزين الأوائل على مستوى الجمهورية في جميع المنافسات في الحفل الختامي المقرر إقامته نهاية مايو المقبل.

ويهدف المشروع الوطني للقراءة إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية انطلق المشروع الوطني للقراءة على مستوى جمهورية مصر العربية والذى شارك فيه 3 مليون و500 ألف طالب من مختلف المحافظات.

كانت الانطلاقة الأولى للمشروع في فبراير 2020 لإحداث نهضة في القراءة تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة في جعل القراءة أولوية لدى فئات المجتمع، تسهم في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيا من خلال إثراء البيئة الثقافية بما يعزز الحس الوطني والشعور بالانتماء ويدعم الحوار البنّاء، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة.