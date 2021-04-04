شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب الوقائي»: إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا كبير ويدعو للتفاؤل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة سوف تتسلم 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر المقبل.

وأضاف عبدالفتاح، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن المراكز الجديدة لتلقي اللقاح تتمركز في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لافتاً إلى أن الوزيرة وجهت بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن 148 ألف و987 مواطناً من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم، مؤكدا أن كل من هو مستهدف للتطعيم سيتم تطعيمه، وكلما زادت الفئة العمرية كلما كان لها أولوية في الحصول على التطعيم.

وأكد أن هناك إقبال من المواطنين وحرصهم على التطعيم، وهذا شيء يدعو التفاؤل، مشيرا إلى أن مصر هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والصحة المجتمعية، حيث أن تطعيم العاملين بقطاع السياحة سيكون خلال الأيام المقبلة مجانا.