شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: "كنت هموت وأغنى فى حدث زي نقل المومياوات وانبهرت لما شفت العرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الكبير محمد منير، عن فخره باحتفالية نقل الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قائلا: "مبروك لينا كلنا.. وأنا فخور زيى زي أى مصرى بالحدث".

أضاف منير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، ويذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر بها حضارة عظيمة موجها الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية التى تبنت هذا الحدث الكبير بنقل ملوك مصر إلى متحف الحضارة، مضيفا: "تلقيت تليفونات كثيرة من كل دول العالم تهنئني بالحدث الكبير بالأمس".

وداعب الفنان محمد منير، العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، قائلا: "أنا رمسيس الـ14".. ليرد حواس عليه بالقول: " وزاهي حواس انت رمسيس التاسع.. انت أجمل إنسان وأجمل صوت فى الدنيا وبقولك انت هرم من الأهرامات".

وتابع منير، قائلا: "أغنية أنا مصر شئ جميل نقدمه لمصر، وأنا كنت قاعد منبهر من الحدث بالأمس.. والحقيقة كنت هموت وأغني في حدث زي ده، إحنا أدينا دورنا ولو كل واحد فى مصر أدى دوره هنعيش كويسين".