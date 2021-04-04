شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إقبال المواطنين على تلقى لقاح كورونا كبير ويدعو للتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، إن الوزارة سوف تتسلم 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التطعيم، وهذا شىء يدعو التفاؤل، مشيرا إلى أن مصر هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والصحة المجتمعية، حيث إن تطعيم العاملين بقطاع السياحة سيكون خلال الأيام المقبلة مجانا.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المراكز الجديدة لتلقى اللقاح تتمركز فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لافتاً إلى أن الوزيرة وجهت بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن 148 ألفا و987 مواطناً من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم، مؤكدا أن كل من هو مستهدف للتطعيم سيتم تطعيمه، وكلما زادت الفئة العمرية كلما كان لها أولوية فى الحصول على التطعيم.