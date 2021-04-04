شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: موكب المومياوات صناعة مصرية 100%.. والاحتفال هز العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهى حواس، عالم الأثار والمصريات، أن حفل موكب المومياوات ونجاحه شىء عظيم والاحتفالية لم تحدث من قبل فى أى مكان بالعالم، مشيرا إلى أن هذه الاحتفال هز العالم كله والأسر شاهدته بفخر واعتزاز.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن احتفال نقل المومياوات الملكية صناعة مصرية 100%، بداية من البناء والتنظيم والحفل، إلى نقل الموكب، قائلا: "لابد أن نفخر بهذا البلد العظيم".

وأوضح زاهى حواس، أن حفل المومياوات الملكية الذى شاهده العالم كله أمس لم يكن به خطأ واحد، مشيدًا بالأداء المصرى الجيد فى هذا الحفل.