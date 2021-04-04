​رئيس "الأهلي - صبور": مصر تشهد نقلة عمرانية بإنشاء 37 مدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي صبور للتنمية العقارية"، إن مؤتمر أخبار اليوم العقاري، جاء في توقيت مثالي، ويتطلب تضافر كل الجهود بالقطاع الخاص؛ لدعم خطة الدولة التنموية، تزامنًا مع ما تشهده مصر في السنوات الحالية، وهو معجزة تتحقق على أرض الواقع في كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والعقارية.

وأضاف صبور، خلال حديثه بمؤتمر أخبار اليوم العقاري، اليوم الأحد، أن مصر نجحت في إبهار دول العالم بتحقيق نقلة نوعية كبرى بالتنمية العمرانية وزيادة رقعة الاستثمارات في العقارات إلى 14%، وهذا يعتبر أكبر مشروع عمراني في مصر، وتضمن إنشاء 37 مدينة جديدة، باستخدام أحدث التكنولوجيا بالعالم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي صبور"، أن القطاع المالي بمصر يشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة، من خلال دعم القطاع العقاري؛ ففي عام 2019 تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري بفائدة تصل إلى 8%، ومن جديد أسعد الرئيس السيسي القطاع العقاري بمبادرة هي الأكبر والأهم في عام 2021، ووصفت بـ"التاريخية"، تمثلت في تخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري بفائدة 3%؛ يتم سدادها على مدار 30 سنة.

وأضاف صبور أن الحكومة تسعى بقوة لدعم القطاع العقاري الذي يُمثل 16% من إجمالي الناتج المحلي والمتوقع زيادته بنسبة تزيد على 10% خلال عام 2021، وأن الفترة الحالية تتطلب تضافر أقصى الجهود لوجود مصر على الخارطة الاستثمارية العقارية العالمية؛ باعتبار مصر أكثر دول العالم استقرارًا وتمتلك أفضل الكوادر التنفيذية المدربة بكل المجالات.