​"من فضلكم شاركونا".. وزير التموين يخاطب المستثمرين في أول مؤتمر سنوي للصناعات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الصناعات الغذائية تظهر بشكل كبير في معارض "أهلًا رمضان".

وأضاف مصيلحي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية المنعقد اليوم الأحد، أن القطاع له أدوار كثيرة في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها؛ مما يوفر عملات صعبة، لذلك فهو من القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخرى.

وكشف وزير التموين عن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها، وتم الانتهاء من دراسة جدوى شركتَي قها وأدفينا، وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.

وتابع المصيلحي بأنه تم اتخاذ قرار تحويل شركتَي قها وأدفينا إلى شركة مساهمة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجهًا حديثه إلى المشاركين في المؤتمر: من فضلكم تعالوا شاركونا.

وأكد المصيلحي أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء؛ للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع مهم مثل الصناعات الغذائية.

وأشار وزير التموين إلى أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبرى لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصرية.

ونوه المصيلحي بأنه دون صناعة لن تكون هناك تجارة وكذلك العكس، موضحًا أنه تم تطوير كل شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك كل مخازن الجملة.

وأشار المصيلحي إلى أنه قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها 4 مخازن كبرى في عدد من المحافظات.

ولفت وزير التموين إلى أن شركة "رانجيس" الفرنسية ستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و6أكتوبر.

وأوضح المصيلحي أنه تم أيضًا افتتاح نحو 6 آلاف منفذ "جمعيتي" خلال المراحل السابقة، وتتم حاليًّا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح 1000 منفذ.