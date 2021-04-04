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60 حالة.. حملة لإزالة إشغالات شارع العامل الأول في إمبابة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نفذت أجهزة حي شمال الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وتحقيق السيولة المرورية في شارع العامل الأول بمنطقة إمبابة.

وازالت الحملة أكثر من 60 حالة إشغال متنوعة شملت استاندات ومدرجات لعرض المنتجات والبضائع، وسقفيات وعدد من التند والترابيزات المتعدية على حرم الطريق العام وتعيق حركة المارة والسيارات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برصد المخالفات وتحسين الحالة المرورية بشوارع الحي ومواجهة كافة أوجه إشغال للطريق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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