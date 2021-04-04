"أوردر عظيم".. فريق إخراج موكب المومياوات يكشف كواليس 12 شهر بروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

خلف كل نجاح يقف فريق عمل متناغم يساهم في إنجاح العمل وخروجه بالصورة المُثلى، وفي حدث كـ"الرحلة الذهبية" لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وقف فريق إخراجي على متسوى عالٍ ساهم في إنجاح المجهود المبذول وخروجه لمختلف شاشات العالم في أبهى صوره، ودون أي خطأ يُذكر وفق ما ذكر الجميع عنه.

بدأ طاقم العمل استعداداته على قدمٍ وساق قبيل الحفل بأيام قليلة، ونجح "سنيور بروديوسر" هاني لطفي في اختيار فريق عمل كبير يعمل تحت لواء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تولت الجانب الإعلامي للحفل، حيث اختار كلا من المخرج عمرو عزيز لإخراج الحفل، وشاركه في العمل كل من المخرج محمد عظيمة، والمخرج هاني مهنى، والمونتير محمد عُمير.

وكشف محمد عُمير، مونتير الحفل لـ"الخليج 365" أنه تم إبلاغه بالمشاركة في إخراج وتنفيذ الحدث قبل انطلاقه بـ10 أيام، مؤكدًا أنه تلقى الخبر بفخر وسعادة، لأن هذا الحدث يعد من أعظم الأحداث التي أقيمت في العالم كله، وسيظل العالم يحكي عنها لسنوات.

وقال عُمير: "سنيور بروديوسر هاني لطفي جمّع فريق العمل، وجلسنا لتقسيم العمل واختارني للمشاركة في الوحدة الأساسية التي تجمع كل الوحدات في التحرير والمتحف القومي للحضارة وقاعة الحفل، ونظمنا بروفات إخراجية قبل انطلاق الحفل خلال الأيام السابقة، وقمنا بتغيير بعض الأمور التي سبق الاتفاق عليها وفقًا لمتطلبات الحدث".

وعن المخاوف من الخطأ في مثل هذا الحدث، أضاف: "فكرة أن العالم كله بيتفرج علينا كانت مسيطرة علينا، وهاني لطفي السنيور بروديوسر جمعنا قبل الهواء وجلس معنا وقال اللي بيغلط بيغلط غصب عنه وبشكل غير مقصود، لكن في هذا الحدث غير مسموح بالخطأ بأي شكل من الأشكال، وبالتالي فكرة أن يخطأ أي منا كانت مستحيلة، كما أن هذا الأمر استقر في داخلنا لأننا ننفذ عملاً باسمنا واسم أجدادنا العظماء"، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا العمل".

وعن شعوره قبيل انتهاء الحفل قال: "قبل أن يبدأ الحفل أثناء التتر، وأنا أشعر بالفخر لدوري في هذا العمل، لأني كنت مقتنعًا بأن العمل فيه ليس مجرد إضافة في الـCV ولكنه الـCV نفسه، لأن هذا الحدث لن يتكرر ثانية، فضلاً عن أن كافة وسائل الإعلام العالمية تنقل عنا، فنحن من خلال هذا العمل نقول: نحن المصريون وهؤلاء أجدادنا، وجميعنا كنا سعداء داخل الكنترول قبل انتهاء الحفل لما أنجزناه وساهمنا بدورنا في إنجاحه".

وتابع عُمير: "وأسعدنا أكثر رضاء الناس عما قدمناه وأن الحفل لم يوجد فيه أخطاء تُذكر، وكل زملائنا قالوا لنا كان نفسنا نبقى معاكم أو حتى نشيل كراسي بس نبقى شاركنا في هذا الحدث".

وتولى المخرج عمرو عزيز، مهمة إخراج الحدث، مدفوعاً بخبرته في إخراج عدد من الفعاليات الهامة في مصر، منها قرعة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر، ومهرجان القاهرة السينمائي في دورتيه 2019 و2018، وعدد من دورات منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب.