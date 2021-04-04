تركه جثة بالطريق.. الشرطة تطارد سائق صدم طفلا في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط سائق سيارة تسبب في وفاة طفل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.
شهود عيان أفادوا بأن السائق صدم الطفل "أحمد علي" ولاذ بالفرار خشية تعرضه للمسائلة القانونية.
تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري الأوسطي ووجود متوفى.
وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع طفل صدمته سيارة تسير بسرعة عالية، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة للمستشفى.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.