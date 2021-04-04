"مصرع طفلة في حادث بيارة العياط وطعن مرتضى منصور على إيقافه 4 سنوات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

معاينة انتحار مسن بمترو وادي حوف: أصيب ببتر في القدم وتهشم بالجمجمة

كشفت معاينة رجال مباحث القاهرة، في واقعة انتحار "مسن" أسفل عجلات مترو وادي حوف، أن المتوفى أصيب بتهشم في الجمجمة وبتر بالقدم.

ضبط مستندات مزورة للتهرب من غرامات جمركية بـ46 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ فى ضبط أحد قضايا استخدام مستندات مزورة بقصد التهرب من الاشتراطات الاستيرادية بقيمة مستحقة وغرامات جمركية تُقدر بـ( ستة وأربعون مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة عشر جنهياً) .

صارعت الموت داخل المستشفى.. مصرع طفلة في حادث "بيارة العياط"

فارقت طفلة "٣ سنوات" الحياة داخل مستشفى الهرم، الأحد، متأثرة بإصابتها بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوط مركبة توك توك في بيارة صرف صحي، بقرية بيدف، بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابتها و3 من أشقائها.

إخماد حريق سيارة بطريق الواحات دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بسيارة بطريق الواحات دون إصابات.

سيارة تنهي حياة طفل أعلى الدائري الأوسطي

لقي طفل مصرعه صدمته سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مركز البدرشين جنوب الجيزة، الأحد.

اعتدى على والدته.. الأمن يكشف لغز مقتل مزارع على يد ابن عمه في الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، مزارع؛ لقتله ابن عمه بسبب خلافات وقيام المجني عليه بالاعتداء على والدة المتهم.

للاطلاع.. تأجيل دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار وقفه 4 سنوات لـ18 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 18 أبريل؛ للاطلاع.

بعد قرار تعيين قاضيات.. أول سيدة تعمل أمين سر في محاكم مجلس الدولة

في مشهد هو الأول من نوعه داخل ساحة محاكم مجلس الدولة، ظهرت أول سيدة علي المنصة، ومارست عملها لأول مرة أمين سر و سكرتير جلسة.

تأجيل محاكمة عامل وزوجته بقضية "مذبحة المرج" لجلسة 22 مايو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج" لجلسة 22 مايو المقبل.