معاينة انتحار مسن بمترو وادي حوف: أصيب ببتر في القدم وتهشم بالجمجمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت معاينة رجال مباحث القاهرة، في واقعة انتحار "مسن" أسفل عجلات مترو وادي حوف، أن المتوفى أصيب بتهشم في الجمجمة وبتر بالقدم.

وأضافت المعاينة أن المتوفي صاحب مكتب رحلات، وألقى بنفسه أمام القطار أثناء دخوله للمحطة.

وأقدم رجل مسن، يدعى "أحمد. أ"، يبلغ من العمر 63 عامًا، على الانتحار، بإلقاء نفسه أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة وادي حوف، بالخط الأول، بسبب مروره بأزمة نفسية.

البداية عندما تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من الخدمات المعينة بمحطة مترو وادي حوف، مفادها انتحار مسن، يدعى (أحمد. أ) أسفل عجلات المترو.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 63 سنة، ومقيم بعمارات التقسيم، وادي حوف، ويعاني من أزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.