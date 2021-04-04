شكرا لقرائتكم خبر عن جابر عصفور عن موكب المومياوات : بنينا قواعد المجد ونسترجعها مرة أخرى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن موكب المومياوات الملكية جعله يجدد إحساسه بالفخر أنه مصري، معقبا: «يأتي لك لحظات في التاريخ تعيد فيك شعورك أنك مصري».

وأضاف الدكتور جابر عصفور، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، نحن تنتسب لحضارة عريقة الجذور، لافتاً إلى أننا بنينا قواعد المجد، ونسترجعها مرة أخرى الآن من خلال حدث موكب المومياوات الملكية.

وأوضح أن المصريين يشعرون بالفخر تجاه تعويم السفينة الجانحة وموكب المومياوات الملكية، ولابد أن نكون على قدر المسؤولية، ولا ينبغي أن نقل عن هذا المستوى، حيث أننا نبني الآن متحف يوازي الأهرامات ويليق بها.

وأشار إلى أن سير الرئيس السيسي في ممر متحف الحضارة لاستقبال المومياوات الملكية شيء يدعو للفخر، وهذا هو المصري الذي يستطيع البناء العظمة، مضيفا: «من حقنا نفخر بوعي ونفرح بمسؤولية».