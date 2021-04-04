شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع تشغيل المبنى الجديد بمستشفى حميات سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، بدء تشغيل المبنى الجديد بمستشفى حميات سوهاج بطاقة 56 سريرا.

وقال بيان صحفي الأحد، إن المتابعة تأتي في إطار تنفيذا توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يقوله البنك الدولى والحكومة المصرية والمنفذ تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.

وأضاف البيان أن المستشفى ضمن مشروعات البرنامج، بهدف زيادة أعداد الأسرة المتاحة لاستقبال مرضى كورونا، ليصبح إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 86 سريرا، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة، و14 سرير عناية متوسطة وبإشراف من وزارتي التنمية المحلية والصحة.