شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المنظمة لموكب المومياوات: بدأنا العمل منذ عام بمشاركة 10 آلاف متطوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد السعدي، رئيس الشركة المنظمة لحفل موكب المومياوات الملكية، إن العمل يتم منذ سنة وبالتحديد منذ بداية الفكرة وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصديقه على إقامة الحفل .

وأضاف السعدي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تعمل بالتركيز والاهتمام على التفاصيل، وهو مفتاح النجاح واهتمام الرئيس بالحدث منح أهمية كبرى، خاصة أنه كان يبدي ملاحظات عديدة طوال فترة العمل، وكان هناك تحديات لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية.

وأكد أن المزج بين التسجيل والبث على الهواء جاء بعد الاستعانة بأماكن كثيرة، وعدد كاميرات ضخم، خاصة أن الرئيس طلب إظهار مصر بالكامل، وليس التركيز على الموكب فقط، ما أدى لظهور جمال مصر.

وأوضح أن عدد المشاركين في الحدث وصل إلى 10 آلاف، وكانوا بالكامل متطوعين، بداية من الفنانين، ومصممي الديكورات، والملابس، والفرقة الموسيقية، وكل العاملين دعما لمصر .

وأشار إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كان يتابع تفاصيل الاحتفالية لحظة بلحظة، وبذل المشاركون مجهودات كبيرة لإنجاح الاحتفالية، وكان يتم إجراء بروفات مستمرة، وحرصنا على الدقة الكاملة في احتفالية نقل المومياوات.

وأكد أنه كان هناك تنسيقًا متواصلًا بين مهندسي الصوت لأن الأوركسترا في مكان، والموكب في مكان آخر، وكان يتم عقد اجتماعات أسبوعيًا لمناقشة تفاصيل الاحتفالية .

وعن أصعب لحظات العمل قال السعدي، إن كل لحظات التجهيز للاحتفالية كانت صعبة، لكن أصعب دقائق في الاحتفالية كانت في الدقائق الخمسة الأولي قبل بدأها.

ووجه السعدي الشكر للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها كانت داعمة للعمل، مؤكدا أن موكب المومياوات الملكية كان ترويجا غير مباشر للسياحة المصرية .

وكشف السعدي عن طلب خاص للرئيس السيسي وهو إضافة مشهد ظهور الأطفال في الاحتفالية، وكان من عوامل النجاح، كما صدق الرئيس على شكل السيارات المشاركة في نقل المومياوات .

وتوقع محمد السعدي رئيس الشركة المنظمة لحفل نقل المومياوات الملكية، أن يكون متحف الحضارة هو الحدث الأكبر في مصر، مؤكدًا أن موكب المومياوات الملكية ساهم في الترويج للسياحة المصرية.