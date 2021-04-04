شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمي للتسامح والسلام: موكب المومياوات يجسد التسامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة أحمد بن محمد الجروان، فعاليات نقل عدد 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء، إلى حيث مثواها الأخير في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأعرب الجروان عن سعادته بهذا الحدث العظيم، مؤكداً أن اختيار مصر لموقع إنشاء المتحف، هو تأكيد صريح على تبنيها وسعيها الدائم لترسيخ مبادئ التسامح والسلام على مر العصور، مشيرا إلى أن المتحف يقع في منطقة الفسطاط محاطاً بمسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة، والمعبداليهودي القديم، مما يرسم لوحة تمثل انسجاماً لمعاني السلام والمحبة.

يذكر أن الموكب ضم 18 وملكا 4 ملكات من عصور الأسر الفرعونية السابعة عشرة إلى العشرين، وتم النقل على متن عربات مزينة على الطراز الفرعوني تحمل أسماءهم تباعاً بحسب الترتيب الزمني لحكمهم.