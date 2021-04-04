شكرا لقرائتكم خبر عن وقع في العياط قبل 51 عامًا وخلّف 8 قتلى.. تفاصيل أول حادث قطار في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مثل هذا اليوم وقبل 51 عاما، استيقظت مصر على أول حادث خروج قطار عن القضبان في مدينة العياط، ما أسفر عن وفاة 8 ركاب وإصابة 47 آخرين.

وتكشف تفاصيل الحادث التي تناولتها الصحف بتاريخ ٤ أبريل 1970، تحت عنوان «الحادث الأول في مصر»، أن القطار المكيف خرج عن القضبان في ١٢:٣٠ ظهرا ما أدى لخروج 4 عربات عن القضبان وسقوطها في الترعة.

تفاصيل الحادث لم تتوقف عند ذلك، حيث قفز سائق القطار من كابينة الجرار ووضع كبسولات التحذير أمام القطار القادم حتى يمنع كارثة أخرى، وهو الاصطدام بالقطار الخارج عن القضبان والركاب الذين قفزوا من العربات.

رئيس هيئة السكة الحديد وصف الحادث بأنه الأول من نوعه من مصر، وقامت الهيئة بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب إلى محافظاتهم البعيدة.

يذكر أن مدينة العياط شهدت عددا من حوادث القطارات الكارثية عقب هذه الحادثة، ومنها حريق قطار الصعيد في فبراير 2002 الذي أودى بحياة 320 قتيلا، وأدى لاستقالة الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق.

وشهدت العياط حادث قطار عام ٢٠٠٩ أودى بحياة ٣٠ راكبا وتسبب في استقالة وزير النقل الأسبق، محمد منصور.