شكرا لقرائتكم خبر عن «مدير اليونسكو» تزور القاهرة التاريخية وأهرامات الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت مدير عام منظمة اليونسكو، أودرى أزولاى، والوفد المرافق لها القاهرة التاريخية ومنطقتى آثار سقارة وأهرامات الجيزة، أمس.

ورافق «أزولاى» الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال الزيارة، التي جاءت تلبية لدعوة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لحضور موكب المومياوات الملكية.

ففى القاهرة التاريخية، زارت «أزولاى» شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الإسلامى.

وزارت، في منطقة آثار سقارة، مقبرة واحتى وأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة، المقرر الإعلان عنها قريبًا.

وفى منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم أشرف محيى الدين، مدير عام آثار الهرم، وزارت مدير عام منظمة اليونسكو الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبوالهول، وحرصت على تسجيل زيارتها بالتقاط صور تذكارية في منطقة البانوراما.

وأعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة، وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.