شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: بدأنا تفريغ محتوى الصندوق الأسود للسفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إنه «بدأنا تفريغ محتوى الصندوق الأسود للسفينة الجانحة والتحقيقات مستمرة»، مؤكدًا أنه «لا نتحمل أي مسؤولية تجاه تعويض أي طرف».

وتابع ربيع، في حوار لقناة «العربية»، مساء الأحد: «مازلنا نحصي حجم الخسائر التي تكبدتها قناة السويس، ولن نقدم تقديرات عن الخسائر أو التعويضات المطلوبة إلا بعد انتهاء التحقيقات».

وأردف: «السفينة الجانحة لن تغادر إلا بعد انتهاء التحقيقات، نبحث توسعة قناة السويس في بعض أجزائها فقط».

وأكد أن «قناة السويس هي أقصر الممرات البحرية وأكثرها أمنا، وإدارتنا لأزمة السفينة الجانحة تعد إنجازا استثنائيا».