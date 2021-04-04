شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الفيوم»: تحرير 34 محضرا ضد مواطنين قاموا بسرقة مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم تحرير نحو ٣٤ محضرا ضد مواطنين قاموا بسرقة مياه الشرب بدون وجه حق واستخدامها في غير الغرض المخصصة له موزعة كالتالى ٥ حالات رى أراضي زراعية و25 حالة منزلي و4حالات خلسة تجاري في كل من مركز يوسف الصديق وسنورس وكوم اوشيم وطامية وابشواي.

وأضاف رئيس الشركة أن الشركة تبذل قصارى جهدها في التصدى لكل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة والتعدى على مرافقها واستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصه له.