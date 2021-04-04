شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تحقق نسبة 100.1% من مستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ان مديرية الصحة والسكان نجحت في تطعيم ٥٨١ الف و٩٤٢ طفل من بينهم ١٣ طفل غير مصري من المقيمين على أرض المحافظة ضد مرض شلل الأطفال وذلك في اطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان والتي تم تنظيمها خلال الفترة من ٢٨ مارس الماضى إلى ٢ ابريل الجارى بنسبة ١٠٠.١% من اجمالى المستهدف تطعيمهم والبالغ عددهم ٥٨١ الف و٧٨ طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف الداودي أن آخر حالة شلل أطفال تم تسجيلها في مصر عام ٢٠٠٤ وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

من جانبه ذكر الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركه استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات في جميع القرى والنجوع على مستوى مراكز المحافظة وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.