شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الفيوم يشهد حفل تكريم مدير عام الشؤون الزراعية لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم حفل تكريم المهندس محمود حسن مدير عام الشؤون الزراعية، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد.

وذلك في قاعة الارشاد الزراعى بالمديرية بحضور لفيف من قيادات المديرية ومديري والإدارات الزراعية بالمراكز وقيادات نقابة الزراعيين ومزارعين .

بدأ حفل التكريم بكلمة وكيل الوزارة حيث قال أن تكريم مدير الشؤون الزراعية هو تكريم لجميع المديرية وما تحقق من انجازات كبيرة كان بفضل جهوده وأدارته الواجب بكل اقتدار وأمانة، وما هذا التكريم إلا وقفة تقدير وعرفان لجهوده الصادقة وبذله المتميز طوال سنوات خدمته، واضاف في كلمته أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس محمود، الذي نشد على أياديه اليوم في ختام سنوات خدمته معنا، بعد أن ترك بصماته وأثبت حقاً أنه نموذجٌ مشرفٌ للموظف الجاد والمعطاء الذي سيبقى مخلَّداً في ذاكرة المديرية على مر السنين .

أوضح وكيل الوزارة أن هذا التكريم جزء من واجب المديرية تجاه أشخاص جدوا وعملوا وأنتجوا، وعرفانا وشكرا لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مضيفا أن اليوم نكرم زميلاً عزيزا له في قلوبنا كل المحبةو التقدير، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في صحة وعافية دائمين وايضا كان إضافة كبيرة للمديرية حيث قدم الكثير من الجهد والتضحية لصالح لعمل طوال سنين خدمته .

فيما قدم محمود الشكر لوكيل الوزارة ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة في حفل تكريمه، وأعرب عن امتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، مؤكداً على ضرورة الإستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد واخلاص، ومتمنياً للمديرية وقياداتها مزيداً من التقدم خلال المرحلة القادمة.

ثم قال اننى أشعر بالارتياح والسعادة إذ وصلتُ إلى محطة «التقاعد» وأنا أتمتع بالصحة والعافية، وبعد أن أديت واجبي في العمل على أحسن ما استطعت، محكّما الضميرَ والمصلحة العامة، ومتحلّيا بالموضوعية واحترامِ الجميع، وكنت حريصا دائما على المعاملة الطيبة مع الزملاء الأفاضل، وبعد ذلك قام الزملاء والحضور بكلمه لمدير الشؤون الزراعية تعبيرا عن تقديرهم له متمنين له التوفيق في حياته المستقبلية .

وفى نهاية الحفل قام وكيل الوزارة بتقديم هدية رمزية تعبيرا عن تقديرهم له متمنين له التوفيق في حياته المستقبلية. وحرص الجميع على التقاط الصور التذكرية.