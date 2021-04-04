شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موكب المومياوات.. الإعلامية عزة مصطفى تطالب بعودة عيد الفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الإعلامية عزة مصطفى بعودة عيد الفن المصري، إما بنفس الاسم عيد الفن، أو عيد الإبداع المصري مقدمة الاقتراح على الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الإبداع في احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية أمس.



وقالت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تعظيم سلام، وكل التحية والتقدير، والاحترام، والشكر لكل من فكر وقرر وساهم وساعد وعمل في احتفالية الأمس لموكب المومياوات الملكية، المصرية العظيمة.

وأضافت «شرفتونا ورفعتوا راسنا أمام العالم. 90 دقيقة تاريخية أبهرت فيها مصر العالم.. كان يوم للتاريخ.. موكب اسطوري لملوك مصر القدماء، اتحرك من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة في حدث مهيب استثنائي يليق بمصر وحضارة مصر حيث استقبل الحفيد أجداده الملوك».

وتابعت أن «التاريخ بدأ من هنا.. وعاد المصريين ليخطفوا أنظار العالم بعرض مبهر ورائع.. سيظل في الذاكرة لسنين طويلة.. ما حدث إبداع مصري خالص، احتفاء من المصريين بجدودهم».

واستكملت «عندي اقتراح، احتفالية الأمس، يتم الاستعانة بها وتذاع على طائرات مصر للطيران، وتذاع في كل وسائل المواصلات اللي فيها شاشات وعلى كل شاشات الأوت دور في شوارع مصر كلها».