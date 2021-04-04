شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالًا بالملك عبدالله الثاني للاطمئنان على استقرار الأوضاع في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الاردن الشقيق مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، ومعرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الاخيرة التي اتخذها أخاه الملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على امن واستقرار المملكة.

ومن جانبه أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.