شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشارك في لقاء الأخوة الإنسانية بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الشعب المصري منذ فجر التاريخ هو أيقونة متفردة في التسامح والحوار والتماسك بين أبناء الوطن الواحد، جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بحضور الأستاذ الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، نيافة الأنبا باخوم نصيف المعاون البطريركي لشئون الإبراشية البطريركية.

وأكد محافظ الغربية أن وثيقة الأخوة الإنسانية ذات أهمية بالغة في إيقاظ الحس الديني وتجديده في نفوس الأطفال والشباب في إطار التربية الصحيحة الواعية والتحلي بالأخلاق والتمسك بالتعاليم الدينية القويمة لمواجهة التطرف والعنف الفكري والتعصب الأعمى بكل صوره المنبوذة، داعياً الشباب جميعاً لنشر قيم ومبادئ الوثيقة وأن يكونوا سفراء للتنوير في مجتمعاتهم.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ المبادرة على أرض الواقع هو هدف المحافظة الذي ستسعى إليه كما تسعى دائماً لوضع آليات لتنفيذ المبادرات المتنوعة بمجالاتها المتعددة ،ولعل مبادرة صحوة هي خير شاهد ودليل على التحاور مع الشباب لنشر الوعي وتنفيذ المبادرات المتنوعة ذات الأهداف السامية لتحويلها لواقع ملموس يشعر به المجتمع، واختتم كلمته بتحيا مصر بتماسك شعبها والتفافهم حول قائدها.