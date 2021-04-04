شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يحسم الجدل حول استمرار تداول الجنيه الورق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد البنك المركزى المصرى على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيًا صحة ما يتم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقى.

وكان البنك قد أوضح- الشهر الماضي- أن الجنيه الورقى يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى في جميع المعاملات المالية.

جاءت تلك التحذيرات، في بيان للبنك، ردًا على ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

في سياق متصل، من المقرر أن يبدأ البنك المركزي في طباعة النقود البلاستيكية «البوليمر»، منتصف العام الجاري، بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، بأن تكون هناك حملة إعلامية توعوية وتحذيرية لتأكيد قيمة الجنيه الورقي في تسهيل سريان سيولة النقد وتسوية المدفوعات ما بين الناس، خاصة في المناطق الريفية التي يتم تداول النقد فيها أكثر من المدفوعات غير النقدية، وأن يتفهم أصحاب المحال والباعة أن الباقى المستحق عليهم يجب أن يُسدَّد بالكامل للمتعاملين، وأن الجنيه الورقى هو إحدى أهم الفئات النقدية اللازمة لتسوية المدفوعات.

وقال «عبدالعال» إن رفض التعامل بالجنيه الورقى أمر يُعرِّض مرتكبه لطائلة القانون، واصفًا إياه بفعل يصل إلى حد الجهل أو الخيانة، باعتباره انتقاصًا من قيمة العملة الوطنية، مطالبًا بتطبيق القانون على الرافضين.

من جانبه، قال يوسف فاروق، الخبير المصرفي إن العملات لا تُلغى، ولكنها تتلاشى، ما لم يصدر لها قرار من البنك المركزى بالإلغاء، موضحًا أن الناس يفكرون بطريقة خاطئة، وبعضهم يحجم عن التعامل بالجنيه الورقي، باعتبار أن عمره لا يتعدى 6 شهور، بعكس الجنيه المعدنى، الذي يقترب عمره من ربع القرن، مطالبًا بضرورة التزام الناس بالتعامل بالجنيه الورقي.

ويرى طارق متولي، الخبير المصرفى، أن سحب عملة من التداول يصدر به قرار قبله بـ3 شهور على الأقل، مع طرح الأسباب وراء ذلك، ومادام لم يصدر بشأن «الورقي» أي قرار فهو يتمتع بقوة إبراء بالقانون، ووجب التعامل به من جميع الأطراف المتعاملة حتى لا يتم تعريضهم لطائلة القانون، ومن ثَمَّ العقوبات المقررة.