شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الفيوم يشارك في الجلسة الافتتاحية لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع الأزهر الشريف، تحت عنوان «الأسرة المصرية.. حقوق وواجبات»، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وعلماء ومشايخ الأزهر الشريف.

في بداية كلمته نقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجميع المشاركين في فعاليات البرنامج، متمنياً الوصول إلى توصيات ونتائج مثمرة من هذه المناقشات الهادفة، مؤكداً أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فاذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت ولم يُعتنى بها فسد المجتمع، وهذا ما نادت به الشرائع السماوية من ضرورة بناء الأسرة وتنشئة الأبناء على أسس قويمة تؤصل لقيم التعاون والتسامح، وتؤكد على غرس الولاء والانتماء في نفوس جميع الأبناء ليكونوا مشاعل للبناء والتقدم في أوطانهم.

وأضاف أن العلاقة بين طرفي الأسرة «الزوج والزوجة» علاقة تراحم وتعاون، تتجسد في التقدير والاحترام المتبادل بينهما، حتى يتم تنشئة الأبناء في بيئة صحية، سوية، لافتاً إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والبرامج التوعوية على جميع الأصعدة خاصة طلاب المدارس والجامعات، والمقبلين على الزواج، لتوضيح المفاهيم وترسيخ المبادئ الصحيحة للتعامل داخل الأسرة المصرية، معرباً عن شكره للأزهر الشريف على تبنيه لعدد من البرامج التدريبية في هذا الشأن بمختلف المحافظات، مثمناً دور جامعة الفيوم في التوعية المجتمعية من خلال الندوات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة.

كما استعرض نائب محافظ الفيوم، في كلمته، جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى المستهدفة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، فضلاً عن النهوض بالمستوى الاقتصادي للكثير من الأسر، مشيراً إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يستهدف في محوره الأول التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتبارها أهم ركن في الأسرة المصرية، كما يجري تنفيذ برنامج ضخم لتدريب ما يقرب من 2 مليون سيدة ضمن برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى جهود الدولة لتمكين المرأة سياسياً، مؤكداً أن المشروعات التي تنفذها الدولة في شتى القطاعات ستنعكس بالإيجاب على الأسرة المصرية بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص.

وتابع، أن محافظة الفيوم ليست بمنأى عن أعمال التطوير الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، حيث يجرى العمل على قدم وساق لإنشاء عدد 14 عمارة سكنية بمنطقة الحواتم، كما يجرى دراسة عدة مواقع لتنفيذ مشروعات جديدة كسكن بديل لقاطني المناطق العشوائية وغير المخططة، كما تسعى المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للتوسع في تنفيذ برامج تمويل المرأة الريفية، والتنسيق مع مديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالحفاظ على الأسرة المصرية ومجابهة الزواج المبكر وتنفيذ برامج الصحة الإنجابية.

ووجه نائب المحافظ دعوة للأزهر الشريف، بالتنسيق مع جامعة الفيوم، للتوسع في تنظيم ندوات وبرامج توعوية بمختلف المديريات الخدمية والمؤسسات الحكومية، لنشر الأفكار الإيجابية بين شباب المحافظة خصوصاً المقبلين على الزواج، والتوعية بمواجهة المشكلات الأسرية بمفاهيم الدين الصحيحة، مؤكداً أن استقرار المجتمع المصري يتحقق من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة والتأهيل الصحيح للمقبلين على الزواج.