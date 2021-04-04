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الحبيب الجفرى: مصر هى عمود الخيمة والنهضة التى تحدث بها ستعم على الجميع

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القاهرة - سامية سيد - قال الداعية الاسلامى الحبيب بن على الجفرى، إن مصر هي عمود الخيمة ، مضيفا أن ما يحصل في تلك الأيام من نهضة عظيمة سيعم بالخير على المنطقة ، وانني على يقين أن الخير والنهضة ستنطلق من هنا من مصر .

 

جاء ذلك خلال عقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى، محاضرة ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، بعنوان: " الإمام الليث بن سعد .. فقه الحضارة " ،  بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة، وذلك فى حضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة ، والشيخ الحبيب علي الجفري.

 

ويأتى ذلك بمناسبة فوز الدكتور أسامة الأزهري، بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020 .. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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