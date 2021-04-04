شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور وليد ندا مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير العمل وتحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية، صدر قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين الدكتور وليد ندا، مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة الزقازيق لمدة ثلاث سنوات.

وتقدم الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ونواب رئيس الجامعة، وأسرة جامعة الزقازيق بالتهنئة مع أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لخدمة الجامعة العريقة.