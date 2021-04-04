شكرا لقرائتكم خبر عن صالون يونس الثقافي يكرم رئيس جامعة الأزهر لجهوده في خدمة اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالحميد يونس، سفير النوايا الحسنة، مؤسس صالون يونس الثقافي بتكريم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ تقديرًا لجهوده في خدمة اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

وقدم صالون يونس الثقافي اليوم درع الصالون، والذي حمل رسالة تكريم نصها: «يقدم صالون يونس الثقافي تحية إجلال إلى مصباح الهدى والمعرفة، إلى أنبل حراس لغة الضاد في الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعه الأزهر، ويقدم الصالون أنفس آيات الشكر وأسمى تحايا التبجيل؛ لما تبذلونه من جهد وعطاء في مسيرة مصر الحضارية في مجالات: الدين واللغة والفكر الوسطي المستنير».

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالحميد يونس، سفير النوايا الحسنة مؤسس الصالون، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور عوض الله إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة،والدكتور جابر سليم عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بجرجا، والدكتور على مطاوع، الأستاذ بجامعة الأزهر، أمين عام الصالون.

جدير بالذكر أن صالون يونس الثقافي يترأسه الدكتور صابر عبدالدايم يونس عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق الأسبق، ويهدف الصالون إلى نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، والبعد عن الفكر المتطرف في المجتمع.