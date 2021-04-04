شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 26 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المنتقلة من الأم للجنين بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن فحص 26274 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للعناية بصحة الأم والجنين" والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

جاء ذلك منذ إنطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى مساء الخميس الماضي.

كما أشارت «سلام» إلى أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق، حيث تم فحص 3897 سيدة ، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3676 سيدة ، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3275 سيدة تم فحصها .