شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا يفتتح الملتقى الـ26 لتدريب طلاب الجامعات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ،اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الإبداعي السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، والذي يقام فى الفترة من 4 الي 6 ابريل 2021.

يقام الملتقى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور ‏الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، بمشاركة ممثلين ل 31 جامعة مصرية وعربية.

وأكد الدكتور محمود ذكى ، دور اتحاد الجامعات العربية فى مواكبة التطور المتسارع على مستوى العالم والارتقاء بالعملية التعليمية ذات الجودة العالية مراعاة لمتطلبات العصر، لافتا إلى ان الجامعة ستظل المدرسة الحقيقية لإعداد وتاهيل وتخريج القيادات والكوادر الشبابية القادرة على الابداع والابتكار .

وثمن رئيس الجامعة جهود المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية بالإهتمام بالشباب وتشجيعهم على مواصلة نبوغهم، مشيرًا إلى أن تحقيق التواصل بين هؤلاء الشباب سيظل الهدف الأسمى الذى من وراء عقد مثل هذه الملتقيات الإبداعية.

وأضاف أن جامعة طنطا استطاعت أن تفوز بعديد المركز المتقدمة فى التبادل الطلابى بين الجامعات العربية على مدار السنوات القلية الماضية، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كل الدعم للأنشطة الطلابية.