شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ورئيس جامعة الأقصر يسلمان شهادات التأمين ضد الحوادث الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، في فعاليات توزيع شهادات التأمين ضد الحوادث الشخصية (تأمين تكافلي)، وتوزيع عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، بقاعة المؤتمرات بالأقصر، والتي أقيمت تحت رعاية محمد محمود أحمد سعفان وزير القوي العاملة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وخلال الفعاليات سلم وزير القوى العاملة، ومحافظ الأقصر ورئيس جامعة الأقصر شهادات إتمام الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهني بالرضوانية، على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء التركيبات ،وسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوي العاملة لخدمة أبناء محافظة الأقصر، وتواجدها أمام ساحة الطيب بمدينة القرنة غربي المحافظة، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

وصرح الوزير بأن التدريب على المهن سابقة الذكر، يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

كما أوضح الوزير أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة. كما صرح وزير القوى العاملة بأن هناك 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» في إطار مبادرة فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي أطلقها، لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً، والعمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً وتأمينياً، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وأشار إلى أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، مؤكدًا أنه يتم متابعة هذه الآلية لتقييمها بأستمرار،وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات الجمهورية بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات، وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن مدى سعادته بهذه المشاركة التي تأتي في إطار حرص جامعة الأقصر على المشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي تخدم أبناء محافظة الأقصر.