شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق عمارات الشمس ورفع 12 طن مخلفات بقرى الزينية بشمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة على المشروعات القومية المختلفة.

وقام العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، بمتابعة الأعمال الجارية لرصف طريق عمارات الشمس مدينة طيبة على مسافة 1160 متر، عرض 26 متر، تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وشركة الديار للمقاولات العمومية واعمال الطرق في شمال الأقصر.

وفى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية العشي بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى بتنفيذ حملة نظافة للشارع العام للقرية وتم رفع 7 طن من التراكمات من الشارع .

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى برفع التراكمات والمخلفات من الطرق من منطقة الجامع والشوارع الداخلية بمقدار حوالى 5 طن من القمامة.