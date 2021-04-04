شكرا لقرائتكم خبر عن إستعدادا لرمضان.. ضبط 1.8 طن أغذية فاسدة وغلق مصنع حلويات ومخزن بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة أبوحماد، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، ومدير الإدارة الصحية بأبوحماد، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة ، وذلك في إطار تكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق ، استعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم، والتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للحلويات، ومخزن للأغذية، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية بأبو حماد، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع والمخزن لما يمثلا من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ١٨٢٥ كجم أغذية عبارة عن "حلويات، ولحم مفروم، وتوابل، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٧ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.