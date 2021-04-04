شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 10 عاملين بوظيفة معلم وأمين مكتبة في 4 إدارات تعليمية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرارين (198) و(199) لسنة 2021، بشأن الموافقة على تعيين عدد 10 من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة معلم بإدارات (سمسطا، ناصر، الواسطى وإهناسيا)، وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يصرف بدل الاعتماد المقرر لهم اعتباراً من الشهر التالي لصدور هذين القرارين.

وتضمن القراران تعيين كل من: أسامة أبوهشيمة عبدالحليم عبدالجليل، معلم لغة عربية ابتدائي ،إدارة سمسطاو أحمد عوض سيف النصر سليمان ،معلم دراسات اجتماعية إعدادي، إدارة سمسطا وليلي جنيدي محمد عطوة، معلم رياضيات ابتدائي، إدارة الواسطي وهبة سعد حسين حسن، معلم رياضيات ابتدائي، إدارة الواسطي وغادة حسني عبدالعليم محمد، معلم رياضيات ابتدائي، إدارة الواسطي ومحمد ربيع بكري حسين، معلم لغة عربية إبتدائي، إدارة ناصر.

هبة حلمي عبدالمنعم صادق، أمين مكتبات إبتدائي، إدارة ناصرو محمود عبدالوهاب عرفات محمد، معلم رياضيات إعدادي، ثانوي، إدارة ناصر.

دينا حسين محمد حسين، معلم لغة عربية إبتدائي، إدارة إهناسيا وإيمان طه حسين عبدالستار، أمين مكتبات إبتدائي، إدارة إهناسيا هذا وقد كلف المحافظ «د. محمد هاني غنيم»مدير عام الموارد البشرية الأستاذ أحمد مرسي بمتابعة تنفيذ القرار مع مديرية التربية والتعليم.