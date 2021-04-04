شكرا لقرائتكم خبر عن «جدة وحفيدة و7000 سنة».. «السوشيال ميديا» تحتفي بعازفات حفل المومياوات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صمم رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وملصقات لبعض نجوم «الأوركستر» الذي أحيا حفل الرحلة الذهبية لنقل المواميات الملكية، في حفل أسطوري مهيب.

وأظهرت الصور مقارنة صامتة بالجمع بين صور اثنين من العازفات هن: رضوي البحيري وتقي عبدالرحيم، رفقه صور تماثيل أميرات وملكات مصر القديمة، كشكل من أشكال الاحتفاء بهن لما قدموه من براعة.

وعبر العشرات عن الإشادة بتلك الصور بعبارات منها: «جدة وحفيدة و7000 سنة، ومصريات يعدن أمجاد الفرعونيات، وأميرات حفيدات ملكات».

ضم موكب المومياوات الملكية 22 مومياء ملكية بينها 18 ملكًا من الرجال و4 ملكات، تعود إلى عصور الأسر السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ملوك وملكات مصر، لدى وصولهم إلى مكان مرقدهم الأخير في المتحف القومي للحضارة المصرية .

وقال الرئيس، في تغريدة: «بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية».

ملصقات عازفات حفل الموماوات الملكية تتصدر فيسبوك

ملصقات عازفات حفل الموماوات الملكية تتصدر فيسبوك

ملصقات عازفات حفل الموماوات الملكية تتصدر فيسبوك