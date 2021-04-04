شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سابق بجامعة الأزهر: تحنيط الجثامين ليس حرامًا في الشريعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، ان تحنيط الجثامين ليس حراما في الشريعة الإسلامية، فكان على بن أبى طالب، كرم الله وجهه، يوصى بوضع المسك في كفنه، وكان يقول بعض من حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع أبوعاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «يجوز أن يوصى أحدا بتحنيط جسده، فحفظ الجسد لا شئ فيه، وعرض الممياءوات ما دامت ليس للعبادة فلا شئ في هذا،وهى تعبر عن حضارتنا وذاكراتنا وهؤلاء الآباء كانوا يؤمنون بالبعث، وبالتالى علينا أن ناخذهم للعظة والعبرة».