شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 55 محضراً بحملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق والنظافة بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت شرطة المرافق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، في حملة مكبرة، من فض الباعة الجائلين، بمناطق شارع أحمد عرابي وسط المدينة، وشارع النزهة، وشارع الشيخ كوكو، وميدان جامع الخن، وذلك لمنع التجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظاً على أرواح المواطنين جنوب الأقصر.

وتمت أعمال الحملة تحت إشراف اللواء عبدالمجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، وأبراهيم نصير رئيس مجلس مدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق، وبقيادة النقيب محمد فتحي رئيس وحدة شرطة المرافق بمدينة إسنا، ومختار عبدالمنعم رئيس قسم الاشغالات بالمجلس، وأسفرت الحملة عن تحرير 55 محضرا بجنوب الاقصر.

وتضمنت المحاضر بمركز إسنا: 12 محضر إشغال طريق، و6 محاضر نظافة عامة، و9 محضر مضبوطات متنوعة، و5 محضر باعة جائلين، و22 إزالة إدارية، و1 محضر لمقهي ضبط بداخله 1 شيشه.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، واللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.